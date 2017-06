Vehículo atropella a peatones en Finsbury Park, Londres, y deja "varios heridos" y una persona arrestada

Un vehículo atropelló a peatones en Finsbury Park en Londres, Inglaterra, dejando varias víctimas y una persona arrestada, según la Policía.

"Nos han informado de que una furgoneta ha atropellado a los fieles cuando abandonaron la mezquita de Finsbury Park. Nuestras oraciones están con las víctimas", indicó el Consejo Musulmán de Gran Bretaña por medio de su cuenta de Twitter.

BREAKING: We have been informed that a van has run over worshippers as they left #FinsburyPark Mosque. Our prayers are with the victims. https://t.co/FSE5m3bFpo