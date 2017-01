Venezolana denunció robo de su vehículo y los delincuentes mataron a su hijo, la apuñalaron y sacaron a toda su familia de sus casas

Lourdes Linares hizo lo que todo ciudadano tiene derecho: denunció ante la policía el robo de su vehículo por parte de la banda Los Elías, que opera en el populoso sector de El Guarataro, en Caracas.

Como represalia, los delincuentes mataron a su hijo y un mes más tarde la apuñalaron cuando iba camino al trabajo. "Un hombre y una mujer me agarraron y me cortaron en la yugular, en la mama, en el brazo, en varias partes”, declaró para Crónica Uno.

Pasaron seis años bajo amenazas verbales de los delincuentes y creyeron que todo había sado, hasta que en 2015 la policía abatió a uno de los integrantes de la banda, y volvieron a emprenderla con ella, acusándola de ser informante de la policía, una "sapa".

Se metieron a su casa, pero ella logró escapar por el patio y esconderse en un basurero, de donde vecinos la recogieron para sacarla a escondidas del barrio en la maleta de un carro. Como venganza, los malandros sacaron a toda su familia de las casas que habitaban en la comunidad sin permitirles sacar sus pertenencias. Debido a esto, 13 menores de edad se encuentran viviendo en la calle.

El gobierno no ha dado solución a su situación. “Me dicen que no hay recursos para adjudicar viviendas ni para enviarnos a un refugio. En la Defensoría del Pueblo me dijeron que esperara la llamada y nunca lo hicieron”. Lourdes y su familia siguen en la calle.

