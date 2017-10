Venezolana Yulimar Rojas es finalista al premio Atleta Revelación del Año

La venezolana Yulimar Rojas, campeona mundial de triple salto, figura en la terna de finalistas para ser elegida atleta revelación del año en la gala que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) celebrará el 24 de noviembre en Montecarlo.



Junto a Yulimar Rojas compiten por el galardón la ucraniana Yuliya Levchenko, subcampeona mundial de altura, y la bahrainí Salwa Eid Naser, subcampeona mundial de 400.

En categoría masculina los tres finalistas son, el estadounidense Christian Coleman, subcampeón mundial de 100 metros; el sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial sub-20 de pértiga (5,90) con 17 años, y el noruego Karsten Warholm (NOR), campeón mundial de 400 metros vallas.

Colaboración EFE

