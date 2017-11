Venezolanos mantienen dudas sobre el diálogo entre la oposición y el gobierno en República Dominicana

La oposición venezolana presentó sus peticiones iniciales para el diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro que se realizará en Santo Domingo entre el 1º y 2 de diciembre. Un proceso que ha levantado críticas por parte de grupos que rechazan las negociaciones con el Ejecutivo mientras no se permita la apertura de un canal humanitario y la liberación de todos los presos políticos.

En las calles de Caracas, los ciudadanos mostraron su rechazo al proceso de diálogo, al señalar que no existen condiciones y que nunca se han logrado poner de acuerdo ambas partes.

"No estoy de acuerdo, porque siguen engañando al pueblo con su diálogo falso y de verdad no llegamos a ninguna solución y seguimos pasando trabajo", sentenció una vecina.

Otros dejaban claro que “no estoy de acuerdo porque nunca han llegado a nada”.

Otros a pesar de su negativa justifican el proceso, “No, porque lógicamente es un gobierno que hace muchas trampas. No me siento representado, pero lógicamente es lo que queda, es lo que hay”.

Las dudas sobre los resultados del diálogo no faltan entre los ciudadanos. “Diálogo para terminar en ¿qué?, no estoy de acuerdo, no. No se han puesto nunca de acuerdo, no se van a poner de acuerdo ahorita”, remarcaba una transeúnte.

Los pocos optimistas con el proceso de diálogo dejaban colar ciertas dudas, “si siempre y cuando pongan sus puntos claros”. Otro remarcó “al final hay que tener fe”.

Algunos cuestionan incluso la locación para el encuentro entre la oposición y el gobierno, “no debería ser en República Dominicana, no entiendo porque tiene que ser tan lejos si el país que tiene problemas es Venezuela”.

