Venezolanos protestan frente a sede de la OEA para exigir pronunciamiento firme contra el gobierno de Maduro

Una treintena de venezolanos protestó desde la mañana del miércoles frente a la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington para pedir a los países de la región una condena rotunda al Gobierno de Nicolás Maduro en la reunión de consulta de cancilleres que celebrarán en breve.



Con cánticos de "No me da la gana una dictadura igualita a la cubana" y "Americanos, actúen para devolver el hilo constitucional a Venezuela", venezolanos llegados de Miami, Georgia, Virginia o el mismo Washington se preparan para una larga jornada de protesta.



"Hemos venido para decirle a los miembros de la OEA que nos han dado un 'no' que hasta cuándo van a ser cómplices del régimen de Maduro", dijo a Efe Jani Méndez, que pertenece a la Asociación de Madres y Mujeres Venezolanas en el Exterior (AMAVEX).



A su lado protesta Andrea Hernández, una cubana que salió de la isla hace más de cuarenta años "huyendo del comunismo" y ahora pide "el apoyo de la región contra un Gobierno que está oprimiendo al ciudadano".



Como ella, Alejandro Molero, tampoco pertenece a una organización pero hoy protesta en la OEA para "que la comunidad internacional reaccione" porque "el silencio es complicidad".



Los tres explican que esperan "un autobús" que llega desde Atlanta y más manifestantes a lo largo del día, por lo que creen que la protesta podría superar el centenar de personas.



Por el momento a la OEA solo han llegado los responsables de Relaciones de Exteriores de Panamá, Paraguay y Canadá, y los dos últimos se han reunido con el secretario general, Luis Almagro, según ha informado él mismo en Twitter.



Un total de 32 de los 35 Estados americanos se han acreditado hasta el momento, 18 liderados por su canciller, según confirmaron fuentes diplomáticas a Efe.



Los ausentes, por el momento, son Dominica (aliado de Venezuela), Cuba (que no participa en la OEA pese a que su suspensión de 1962 se levantó en 2009), y Venezuela, país que no se espera que acuda porque fue la convocatoria de esta reunión contra su voluntad la que provocó que solicitara salir de la organización el 28 de abril.



Las 18 delegaciones inscritas que estarán encabezadas por cancilleres son: Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.



La sesión privada preliminar comienza a las 13.00 hora local (18.00 GMT) y la plenaria abierta a las 14.00 hora local (19.00 GMT).



Los cancilleres de la región acuden divididos a su primera reunión sobre la situación venezolana, una convocatoria aprobada por 19 de los 35 Estados americanos.



Para la toma de decisiones en la reunión, como aprobar una declaración o resolución, se necesitan dos tercios de los Estados representados, es decir, 22 votos si, como se espera, finalmente asisten 33.



Sobre la mesa hay tres proyectos de declaración de distintos países que parecen difíciles de conciliar en las pocas horas que faltan para la sesión.

