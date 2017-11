Venezolanos recurren a curanderos y medicina natural por ante la crisis de salud

Los venezolanos han tenido que recurrir a la medicina natural y los curanderos para paliar las dolencias de salud ante la escasez de los medicamentos y los altos costo de la atención en los centros de salud, así como la crisis que se registra en el sistema nacional de salud.

Al ser consultados por NTN24 los usuarios de este tipo de medicina indicaron que “yo acudo porque tengo mucha fe en lo que ellos hacen aquí”, aunque acotan que “yo iba a ir a otro lado, al cardiólogo, pero una consulta de cardiología 40 mil bolívares, dime tu uno pobre con un sueldito de jubilación que voy a pagar yo”.

Otros venezolanos buscan esta salida con la esperanza que curanderos y espiritistas sanen sus dolencias que no han podido superar dentro del actual sistema de salud venezolano.

“Ellos me mandan puros guarapitos que los hago en la casa yo misma y aquí venden una góticas, hoy me mandaron un depurativo para la sangre y listo. Si no consigo la glucosamina que tengo tiempo que no la consigo, ellos me mandaron unas góticas que me tome por un mes y más nunca”.

En Venezuela, precisamente en el estado Miranda se encuentra ubicado el llamado “callejón de los Brujos” donde se encuentran siete locales en los que se brindan estos servicios.

El hermano Guayanés es uno de los dirigentes de estos locales y asegura que en la actualidad atiende entre 30 y 40 pacientes diarios, lo que sería el doble de los que atendía en años anteriores.

“Este es un callejón que día y noche hay pacientes para arriba y para abajo, me vienen diario 30 o 40 pacientes, los sábados llegan de 50 o 60 personas, cada día vienen más personas”, apuntó el hermano Guayanés.

La crisis por el alto costo de las medicinas y su escasez se han convertido en los principales argumentos que impulsan a los venezolanos a buscar alternativas para cuidar su salud.

Redacción NTN24 Venezuela

