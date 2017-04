Venezuela presentó documento para renunciar a la OEA

El Gobierno de Venezuela presentó un documento en el que renuncia a pertenecer a la Organización de Estados Americanos.



Más temprano, el viceministro para América del Norte de Venezuela, Samuel Moncada, había reiterado el retiro de la organización en una rueda de prensa que ofreció este viernes en Nueva York.



Moncada dijo que la salida está recogida en una carta que será depositada hoy mismo en Washington, en la sede de la OEA, un paso que aún no se ha cumplido, aunque el alto funcionario venezolano dijo que realizaba sus declaraciones simultáneamente con la presentación de esa carta.



"No regresaremos nunca más a la OEA", insistió Moncada. "Estamos saliéndonos definitivamente, no regresaremos nunca más a la OEA", insistió el diplomático en una rueda de prensa que ofreció en la sede del Consulado de Venezuela en Nueva York.



El Gobierno de Caracas ya había anticipado esta decisión, aunque no podrá ser efectiva hasta dentro de dos años, en 2019, según la normativa del organismo.



"En este instante se está entregando en Washington, en la sede de la OEA, la carta de denuncia de la carta de fundación de la OEA", agregó el alto funcionario venezolano.



Sin embargo, la delegación encabezada por la representante alterna de Venezuela en la OEA, Carmen Velásquez, aún no había llegado a la sede de la OEA cuando Moncada hizo sus declaraciones.



Será ella la encargada de entregar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la misiva en la que su Gobierno denuncia la Carta de la OEA, el documento fundacional de 1948, dando así el paso para pedir su salida del organismo.

Colaboración EFE

