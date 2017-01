Venezuela crea un Comando Nacional Antigolpe encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo

El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo la creación de un Comando Nacional Antigolpe, encabezado por el vicepresidente Tareck El Aissami, que tendrá el objetivo de derrotar “definitivamente” a las supuestos grupos que planean derrocar al Gobierno.

Maduro explicó que este Comando se encargará de tomar medidas preventivas y legales en contra de todos los sectores golpistas que harían vida en el país. Detalló que hay grupos golpistas a nivel interno, político y económico.

Este grupo que estará encabezado por El Aissami también estará integrado por la vicepresidenta de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Carmen Meléndez, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, el diputado Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, el Jefe de la Casa Militar y Director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Iván Hernández Gala y el comandante de la Policía Nacional Bolivariana, Franklin García Duque.

El próximo martes 10 de enero este Comando Antigolpe será juramentado en la ciudad de San Carlos por el propio presidente Maduro.

Arremete en contra del Presidente de la Asamblea

En el marco de la creación del Comando Antigolpe, Maduro arremetió en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y lo llamó “cejota cobarde”.

El mandatario cuestionó al nuevo presidente de la asamblea y le preguntó si estaba listo para enfrentar la guerra, en caso de que la oposición no se mantuviera en el camino del diálogo.

“Y yo le pregunto a cejota: ¿Tú estás listo para la guerra? Si tú eres cobarde. Te vas a ver la cara conmigo cejota, te conozco cejota, sé de tu cobardía y te voy a derrotar más contundentemente y más rápido de lo que derrote a Ramos Allup”, aseveró el jefe de Estado durante su alocución.

En este sentido, reiteró que no permitirá que se rompa el diálogo entre el Gobierno y la oposición y que será garante de la paz en el país.

“Yo como Presidente estoy comprometido con el diálogo y facilito el diálogo. Estoy comprometido con la paz y el amor de todos los venezolanos, inclusive en la diatriba más dura con los enemigos de la revolución, creo que el camino es el diálogo”, dijo Maduro.

Por su parte, la oposición ha insistido en que no continuarán sentados en la mesa de diálogo mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos previamente establecidos. Han recalcado que las condiciones no están dadas para asistir a la próxima reunión pautada para el 13 de enero.

