Venezuela critica a la ONU por avalar plebiscito contra la Constituyente

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Jorge Valero, criticó este viernes a la Oficina de Derechos Humanos de la organización por avalar lo que denominó como una "pseudoconsulta" que promueve la oposición contra la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y las instituciones del Estado.

"No se puede enmascarar bajo el manto de un pretendido ejercicio del derecho a la libertad de expresión, esa pseudoconsulta cuya intención no es otra que conformar un gobierno paralelo al margen de toda legalidad. La figura plebiscitaria no está contemplada ni en la Constitución ni en ningún otro instrumento legal de la República", explicó el diplomático venezolano a la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throsell, quien exigió al gobierno de Nicolás Maduro respetar los deseos de quienes quieran participar en el plebiscito.

Según Valero la consulta pública convocada por la oposición, es un “acto de agitación”.

Explicó además que en Venezuela las consultas nacionales deben ser organizadas por el Consejo Nacional Electoral, "que ha de dirigir, supervisar, vigilar y controlar los procesos electorales directamente y a través de sus órganos subordinados".

VEA TAMBIÉN:

Información AVN - Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve