Venezuela entre los 13 nuevos miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII) anunció este jueves la aprobación de la entrada de 13 nuevos miembros en la entidad, cuyo número asciende ya a 70, tras la incorporación de países como Perú, Afganistán o Venezuela.



"El interés de unirse al BAII desde todas las partes del mundo demuestra el rápido progreso que hemos hecho en posicionar el banco como una institución internacional", aseguró el presidente de la firma financiera, Jin Liqun, este jueves a través de un comunicado.

"Estoy muy orgulloso de que el BAII cuente con miembros de casi todos los continentes", añadió.



Ocho de los nuevos miembros, más de la mitad, no son de la región de acción prioritaria del banco -Bélgica, Canadá, España, Etiopía, Hungría, Irlanda, Perú, Venezuela y Sudán-, mientras que los otros cinco sí forman parte de ese área -Afganistán, Armenia, Fiji, Hong Kong y Timor Oriental-.



Los trece nuevos inscritos entrarán oficialmente a formar parte del BAII una vez que hagan su primera aportación de capital, aunque la fecha y cantidad exacta no han sido desveladas por la entidad.



Asimismo, el banco chino tampoco reveló el número de acciones asignadas a cada nuevo miembro, aunque sí se detalló que éstas vienen de su reserva de títulos no asignados.



El banco impulsado por Pekín, y establecido oficialmente en diciembre de 2015, fue interpretado como un proyecto de la segunda economía mundial para restar influencia en Asia al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), dominados por Estados Unidos, o el BAD, controlado por Japón.

Colaboración EFE

