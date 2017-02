Venezuela golea a Uruguay en Sudamericano Sub-20 y queda a un paso del Mundial

En fecha de goleadas, Venezuela cautivó al vencer por 3-0 a Uruguay, al igual que Ecuador a Colombia, mientras que el clásico Brasil-Argentina quedó debiendo con el empate 2-2 este miércoles por el Sudamericano Sub-20 de 2017.

Tras disputarse la cuarta fecha del hexagonal final de la justa sudamericana, las selecciones de Ecuador, Venezuela, Brasil y Argentina pelean por tres cupos para clasificar al próximo Mundial Sub-20 de Corea del Sur.

Uruguay, el único que hasta ahora selló pasaporte para el Mundial de la categoría de Corea del Sur-2017, encabeza las posiciones con 9 puntos tras la cuarta y penúltima jornada del certamen regional, que se desarrolla en canchas ecuatorianas.

Detrás aparecen Ecuador y Venezuela (7), Brasil (5), Argentina (4) y el eliminado Colombia (1).

Con las apuestas en contra para la fecha, escenificada en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, la Vinotinto no solo goleó 3-0 sino que le arrebató a la celeste su condición de única invicta del certamen y la sonrisa que cargaba, pues un triunfo le habría dado el título regional de manera anticipada.

Uruguay dejó ver que también flaquea y en la jornada estuvo irreconocible. Su firmeza se esfumó ante un rival que puso corazón en la cancha.

El descuido y la desesperación en la zaga celeste permitieron el triunfo llanero con goles de Josué Mejías (67 minutos), Yeferson Soteldo (70, de penal) y Ronaldo Chacón (80, de penal).

"Fue un triunfo contundente. Sufrimos en las pelotas detenidas ante un rival que tiene una gran envergadura física", declaró el asistente técnico de la Vinotinto, Marcos Mathías.

Enfatizó que "hoy con la necesidad, con el orgullo venezolano herido, creo que salió lo mejor de nosotros".

Fabián Coito, estratega de la celeste, reconoció: "Venezuela nos superó futbolísticamente". "No teníamos fuerza en la parte ofensiva y la intención fue frenar a Venezuela", añadió.

La suerte para Argentina

Con un gol a los 90+5 minutos, Argentina le empató 2-2 a Brasil en el clásico, con lo que ambas selecciones, que no tienen posibilidades de alcanzar el título regional, todavía deberán luchar por llegar al Mundial.

La albiceleste terminó igualando con un tanto de cabeza de Lautaro Martínez y cuando brasileños, ecuatorianos y venezolanos prácticamente se veían en la lid surcoreana (de mayo y junio próximos) para el que Sudamérica tiene cuatro cupos.

La canarinha no tuvo el brío para mantener las victorias parciales que obtuvo con las dianas de Richarlison (9 minutos) y Felipe Vizeu (70). Para el empate 1-1 convirtió el argentino Brian Mansilla (25).

"Creo que mientras las chances estén para una vida más, así sea complicado el tema de los resultados que necesitamos, vamos a pelearlo hasta el final", aseguró el adiestrador de Argentina, Claudio Úbeda.

Sin ocultar que se siente "frustrado" luego de hacer tablas con la albiceleste, el entrenador Rogério Micale manifestó que Brasil debe "seguir luchando, solo dependemos de nosotros, tenemos un partido contra Colombia, a la que vamos a respetar mucho aunque ya esté eliminada".

El puntillazo a Colombia

En un partido algo discreto, el anfitrión Ecuador también goleó por 3-0 a Colombia, dándole el puntillazo final.

El once cafetero, que ya había perdido toda posibilidad de aspirar a la corona sudamericana, quedó sin ninguna opción de clasificar al Mundial.

Los ecuatorianos tuvieron más ofensiva ante una escuadra que parecía al comienzo conformarse con el empate como para que la deshonra no fuera mayor.

"No hemos hecho un buen torneo, es lo que no se va a poder ocultar", dijo el técnico de Colombia, Carlos Restrepo, añadiendo que "ya no tenemos posibilidad (de sellar pasaporte al ecuménico) que era la ilusión de nosotros, que era el objetivo".

Al ser consultado sobre si continuará en el cargo, el 'Piscis' Restrepo expresó: "esperemos a ver lo que sucede más adelante".

La tricolor a su vez dirigió la mira a su próximo rival. "Tenemos que enfrentar todavía un partido contra Uruguay, que es un compromiso de mucha responsabilidad", señaló el preparador físico Eduardo Moscoso.

Ecuador "es un equipo muy duro, muy veloz por los costados, con mucha fuerza en la parte ofensiva", sostuvo por su parte Coito.

En la última fecha del hexagonal final del sábado en el Olímpico Atahualpa, además se disputarán los duelos Argentina-Venezuela y Colombia-Brasil.

"Los tres partidos que se juegan son determinantes", señaló Úbeda, agregando que "nos queda la chance de que Brasil no le gane a Colombia" y que la albiceleste derrote a Venezuela con un amplio resultado para llegar al Mundial.

