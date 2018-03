Venezuela llora a su maestro: Artistas y políticos despiden a José Antonio Abreu

La tarde del sábado Venezuela se paralizó y bañó de luto con el fallecimiento del maestro José Antonio Abreu, trujillano que durante más de 40 años dedicó su vida al Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela y que con empeño y cariño fecundó sueños e impulsó talentos.

Muchos fueron los personajes que se pronunciaron a través de las redes sociales, uno de ellos el director de orquesta, Gustavo Dudamel, quien colgó una foto con la frase “con todo mi amor y eterna gratitud a nuestro padre y creador de El Sistema”.

De igual forma, el artista plástico Eduardo Sanabria, dedicó una de sus creaciones con el mensaje “el Maestro Abreu hace 40 años (recalco: 40 años. No 20 ni 10) comenzó lo que parecía una utopía y se convirtió en uno de nuestros orgullos”.

Las principales figuras políticas de Venezuela también enviaron sus condolencias, uno de ellos el exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, quien escribió “el aporte que deja al país el Maestro Abreu es inmenso! Generaciones enteras recordarán lo que construyó desde Venezuela para el mundo”.

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apuntó “el pueblo venezolano que tanto amaste hoy te llora maestro José Antonio Abreu. Nos consuela saber que tu legado seguirá vivo por siempre en las manos y voces de los niños y jóvenes de las Orquestas infantiles y juveniles. En vida viste tu sueño hecho realidad”.

