Venus Williams es responsable de accidente de tránsito en EE. UU. en el que un hombre perdió la vida

La tenista estadounidense Venus Williams estuvo involucrada en un accidente de tránsito que terminó con la vida de un hombre de 78 años en Florida, EE. UU. La víctima, quien falleció dos semanas después del choque, fue identificada como Jerome Barson.

Los reportes policiales señalan a la deportista como la responsable del accidente ocurrido el pasado 9 de junio. La esposa del fallecido conducía su vehículo y aseguró que la camioneta de Williams irrumpió súbitamente en un cruce, sin darle la oportunidad de frenar a tiempo

Barson fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos de un hospital cercano debido a un fuerte trauma en su cabeza. Durante dos semanas no pudo recuperarse y finalmente falleció. Su esposa también sufrió varias heridas, según indicó el abogado Michael Steinger al portal de entretenimiento TMZ.

El informe policial afirmó que la tenista no parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia, además, no ha sido posible determinar si se distrajo con su teléfono. Williams no se pronunció sobre el accidente y la familia de la víctima no ha confirmado si interpondrá una demanda judicial.

