Vicefiscal General de Venezuela asegura que el TSJ "no está preparando una audiencia sino una emboscada”

Rafael Gonzalez Arias, Vicefiscal General de la República, aseguró este miércoles que el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible las solicitudes hechas por la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, sin haber revisado a fondo los planteamientos hechos por ella en días anteriores.

Recordó que todas las acciones interpuestas por Ortega Díaz han sido negadas sin que ninguna fuese discutida.

A su juicio, un antejuicio de mérito contra la Fiscal General le corresponde a la Asamblea Nacional y no al TSJ: "Las causas invocadas por la Sala Penal no se fundamentan en lo penal y no acarrea privación de livertad", dijo González en una entrevista por el canal privado Televen.

"La prueba para establecerlo es una sentencia que haya ido al fondo de lo planteado, pero todas fueron declaradas inadmisibles", resaltó el Vicefiscal.

“No estamos en un proceso penal. Este antejuicio es de carácter administrativo y político pero no penal y, para ello, deben establecer si la Fiscal incurrió en ignorancia de la Constitución”, insistió.

Sobre la audiencia que fijó el TSJ contra la Fiscal, a la cual fue convocado el diputado oficialista Pedro Carreño, dijo que se requiere de un tiempo y para ello, el Órgano Judicial no ha indicado la fecha.

A su juicio desde el TSJ "están preparando una emboscada".

“El TSJ incurre en inseguridad jurídica porque no estableció la fecha para la audiencia pública entre el diputado Pedro Carreño y la Fiscal, por lo que ella necesita preparar su defensa. Pero queda en evidencia que no están preparando una audiencia sino una emboscada”, sumó.

El funcionario aseguró que Ortega Díaz está consciente de que en Venezuela no hay un Tribunal imparcial.

“La doctora Ortega está consciente de que no hay garantías y no hay Estado de Derecho, y acceder a la justicia es casi inútil”, sentenció González Arias.

Por otra parte, aseguró que es la Asamblea Nacional "el único ente que tiene el poder para destituir y decidir si destituye o no la Fiscal Ortega Díaz, por lo que no tendrán ningún efecto las decisiones de la Sala Plena del TSJ”.

Con relación a la Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el presidente Nicolás Maduro, González resaltó que 90 % de la población la rechaza.

En ese sentido, explicó que el Presidente no tiene el poder para convocar sino para tener la iniciativa de proponer la Constituyente, porque, subrayó, el poder de convocar lo tiene el pueblo mediante un referendo consultivo.

El Vicefiscal señaló además que Maduro debió proponerlo ante la Asamblea Nacional y no ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente, precisó que es necesario contar con un TSJ preserve la paz y el respeto por la Constitución.

Redacción NTN24 Venezuela

