Vicente Díaz: Renovación de partidos es una nueva estrategia gubernamental para dejar al oficialismo como única alternativa electoral

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Vicente Díaz, se refirió al proceso de renovación de partidos por parte del ente comicial que realizará entre el 18 de febrero y el 23 de abril, asegurando que es una nueva estrategia del Estado para construir un sistema político que le permita la permanencia en el poder aún sin poder tener las bases populares y la legitimidad a través del voto.

Aseguró que “bajo ningún concepto” se pueden modificar los periodos constitucionales o suspender elecciones para la renovación de partidos.



“Esa renovación debió haberse hecho el año pasado, pero el CNE no la convocó y ahora lo hace en unas condiciones de imposible cumplimiento”, añadió.

Recordó que a organizaciones como Marea Socialista y Vente Venezuela se les ha negado la posibilidad de inscribirse como partidos políticos.

“Estamos en una operación diseñada para construir, por la vía de los hechos, un sistema electoral donde se vota pero no se elige. Porque frente a la ausencia de opciones electorales alternativas, la única que queda es la opción oficialista. Se reproducen casos como el de Corea del Norte, donde hay elecciones y quienes se postulan ganan con el 98 % de los votos, pero es porque no hay otros postulados. O como en Cuba, donde no hay otros partidos distintos al Partido Comunista y quienes postulan a los candidatos son los consejos comunales”, señaló.

Identificación biométrica será obligatoria

Sobre el proceso de renovación de partidos, Díaz destacó que se está haciendo obligatoria la identificación biométrica, la cual es discriminatoria porque buena parte de la población no puede trasladarse por tratarse de personas que están en condiciones económicas o de salud precarias..

“Lo que se ha hecho históricamente en Venezuela es llevar la recolección de las firmas a las casas de las personas. Lo hacen los militantes de los partidos, con presencia, incluso si es necesario, de testigos de otros partidos o de funcionarios electorales, y si después el CNE quiere validar esas firmas, convoca un proceso de verificación por la vía de la identificación biométrica de una muestra”, explicó.

