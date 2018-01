Vicepresidente de EE. UU. asegura que el "dictador Maduro" privó a los venezolanos de elecciones "libres y justas"

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence a través de su cuenta en Twitter fustigó al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien calificó de "dictador" e indicó que nuevamente priva a los venezolanos de un proceso de elecciones "libres y justas".

Pence fue tajante al manifestar que los procesos electorales rápidos son "antidemocráticas, inconstitucionales y globalmente opuestas".

El vicepresidente estadounidense escribió: "El dictador Maduro vuelve a privar a los venezolanos de elecciones libres y justas. Las elecciones rápidas son antidemocráticas, inconstitucionales y globalmente opuestas. Estados Unidos mantendrá la presión sobre el régimen para que respete los derechos humanos de todos los venezolanos y restaure la democracia en el país".

Pence dejó claro que el gobierno de Estados Unidos mantendrá la presión internacional hasta que el régimen de Nicolás Maduro respete los derechos humanos y de recupere la democracia en Venezuela.

Dictator Maduro again deprives Venezuelans of free and fair elections. Snap elections are undemocratic, unconstitutional, and globally opposed. US will keep up pressure on regime to respect human rights of all Venezuelans, and restore country’s democracy: https://t.co/u8I2dIVcZB