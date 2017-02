Vicepresidente Vargas Lleras llama "patán" a Cabello por decirle "hijo de p..."

El vicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras respondió este jueves a los insultos emitidos en su contra por el diputado venezolano, Diosdado Cabello, indicando que es “un patán” que tiene años abusando del pueblo venezolano.

"Un patán, el mismo patán que lleva años maltratando a los compatriotas colombianos y oprimiendo al pueblo venezolano”, dijo Vargas Lleras sobre Diosdado Cabello.

Desde la semana pasada se ha registrado entre el gobierno de Venezuela y Colombia un impasse entre el vicepresidente neogranadino y el presidente venezolano Nicolás Maduro y varios voceros del gobierno, quienes rechazaron el apelativo de “venecos” usado por Vargas Lleras durante una entrega de casas de interés social.

Esta semana, el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello a través de su programa televisivo “Con el mazo dando” respondió a las declaraciones del vicepresidente de Colombia Germán Vargas Lleras, a quien calificó de “gran hijo de p..”.

El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela respondió de esta manera a los comentarios del vicepresidente colombiano que la semana pasada calificó a los ciudadanos venezolanos en Colombia como “venecos”, mientras advertía que no se le entregarían viviendas sociales construidas por el gobierno del presidente Santos.

Cabello durante su programa no ahorró calificativos en contra de Vargas Lleras al señalar que “yo le puedo decir al vicepresidente colombiano que es un hijo del gran pu...; no estoy haciendo nada malo, él no puede sentirse ofendido para nada porque él es muy amplio de criterio”, advirtió.

El parlamentario indicó que el pueblo venezolano exige respeto y remarcó que la respuesta del gobierno venezolano ha estado a nivel del comentario realizado por Vargas Lleras, quien la misma semana había dicho que su comentario no fue despectivo, sino que se refería al “gentilicio”.

