Vicepresidente venezolano afirma que apenas se instale la Constituyente la Fiscal debe salir del cargo y se debe "voltear" el Ministerio Público

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, calificó a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, como una "vende patria" que debe quedar fuera del cargo apenas entre en funciones la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro.

“Hace falta una institucionalidad fuerte, un Ministerio Público, no en manos de la señora Ortega Díaz, indigna fiscal, le queda grande mencionar al comandante Chávez, le exigimos que más nunca lo diga, usted no es chavista, usted es una traidora venda patria. Esa fiscal una vez instalada la Asamblea Constituyente tiene que irse, no es para que ella se vaya solamente, es para voltear al Ministerio Público y tener fiscales valientes como Danilo Anderson y que enfrenten a este grupo de terroristas, que no se atreva nadie a convocar más nunca a la violencia de calle, ya basta de muertos, terrorismo, de sangre. Quien lo haga debe ir detenido inmediatamente”, recalcó.

Redacción NTN24 Venezuela

