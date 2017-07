Vicepresidente venezolano niega tener cuentas en EE. UU. y dice que verá "en tribunales a los responsables de esta injuria"

El vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, negó tener cuentas bancarias en Estados Unidos, luego de que el Gobierno de ese país asegurara que sus activos allí ascienden a cientos de millones de dólares, y amenazó con la posibilidad de emprender acciones legales por supuesta injuria.



En su cuenta de la red social Twitter El Aissami citó varios contenidos difundidos por los medios de comunicación que se refieren a las declaraciones ofrecidas por un funcionario de la Administración de Donald Trump sobre sus supuestas cuentas en la nación norteamericana.

"Este funcionario del imperio MIENTE obscenamente. No existe ninguna prueba porque NO TENGO cuentas en EEUU ni en ninguna parte del mundo", expresó en uno de sus mensajes el vicepresidente venezolano.



En este sentido, dijo esperar que se imponga la Justicia "inclusive allá en EE. UU." porque, agregó, espera ver "en los tribunales" a quienes considera responsables de injuria.



"¿Por qué no muestran así sea una servilleta con algo? Mienten y mienten. Podrida y corrompida es la derecha opositora. Solo lanzan a rodar miserables mentiras sin la más mínima prueba. Interesa solo el daño a la dirigencia de la revolución", prosiguió.



El vicepresidente cree que estos señalamientos "forman parte de la miserable campaña de agresión imperialista" e instó a quienes le acusan de tener cuentas en Estados Unidos a tomar ese dinero y donarlo a los pobres de ese país.



"El Aissami y (su colaborador Samark) José López Bello tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos", dijo el martes a periodistas un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, que pidió el anonimato.



En concreto, agregó, "el valor de sus activos congelados es de cientos de millones de dólares".



El funcionario estadounidense subrayó que "es chocante ya que El Aissami tiene una prolongada carrera en el Gobierno", y "habla a las claras de la descontrolada corrupción y el narcotráfico en Venezuela".

Colaboración EFE

