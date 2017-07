Video inédito muestra a la banda de Kurt Cobain tocando su primer demo en 1988 antes de convertirse en Nirvana

Un video inédito de la banda liderada por el músico Kurt Cobain fue publicado en el canal de YouTube de Mike Ziegler, un fanático de Nirvana. La grabación muestra a la agrupación, entonces conocida como Ted Ed Fred, tocando su primer demo oficial en una tienda estadounidense de RadioShack el 24 de enero de 1988.

Ted Ed Fred se presentó más tarde, ese mismo día, en el Community World Theatre de Tacoma para presentar también su primer demo. La grabación del concierto ya había sido publicada, pero el video en RadioShack solo salió a la luz hasta esta semana.

El baterista Dale Crover estuvo con la banda antes de la llegada del ahora líder de Foo Fighters, Dave Grohl, y es quien aparece en el video recientemente publicado. Posteriormente, Ted Ed Fred cambió su nombre a Nirvana para convertirse en toda una leyenda musical.

Kurt Cobain inspiró con su música y estilo a miles de artistas y diseñadores alrededor del mundo. Nirvana definió el sonido del grunge en la década de los 90 con canciones como ‘Smells Like Teen Spirit’ y ‘Come As You Are’.

