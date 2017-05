Vielma Mora suspende el suministro de combustible a transportistas en paro

Los transportistas del estado Táchira que decidieron no prestar el servicio por considerar que no están dadas las condiciones de seguridad para laborar, no tendrán acceso al combustible. Así lo informó el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora la noche del jueves.

Según dijo, se trata de un “mantenimiento indefinido” de las 14 estaciones especiales que surten exclusivamente al transporte público. “Cando los miembros de las cooperativas y todos los sectores de transporte del Táchira decidan levantar la protección de sus unidades y trabajar para el pueblo, nosotros vamos a surtir nuevamente de combustible a todas las busetas y autobuses del estado”, sostuvo, según nota de prensa de la Gobernación del Táchira.

En ese sentido, dijo que el paro fue organizado en Mérida y pretenden aplicarlo en su jurisdicción. “Es un paro inconsulto que solo busca afectar a la población”, sumó.

La página web del Diario de Los Andes destaca declaraciones del presidente encargado del Sindicato Víctor Velasco, quien detalló el jueves que aunado al factor inseguridad, aún hay protestas de calle y cuatro unidades están retenidas en la avenida Ferrero Tamayo.

Redacción NTN24 Venezuela

