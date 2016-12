Putin anuncia que Rusia no expulsará a ningún diplomático estadounidense en respuesta a sanciones de Obama

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este viernes que no expulsará a ningún diplomático estadounidense, pese a las medidas sancionadoras impuestas este jueves por EE. UU. por la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

"No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses. No expulsaremos a nadie. No prohibiremos ni a sus familias, ni a sus hijos disfrutar de sus lugares habituales de descanso en las fiestas navideñas", aseguró Putin en una declaración difundida por el Kremlin poco después de que el jefe de la diplomacia rusa propusiera expulsar a 35 diplomáticos estadounidenses.

Rusia se reserva sin embargo "el derecho de tomar medidas de represalia" y "restaurará las relaciones ruso-estadounidenses dependiendo de la política del presidente Donald Trump", precisó el mandatario.

Putin denunció asimismo las "nuevas medidas hostiles" de la administración de Barack Obama y las calificó de "provocadoras", y que buscan "desgastar todavía más" las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

"Pero no vamos a caer en una diplomacia irresponsable", añadió.

"Es una pena que la administración del presidente Barack Obama acabe su trabajo de esta manera. Le deseo sin embargo un feliz año, así como a los miembros de su familia", prosiguió el dirigente.

Vladimir Putin también invitó "a todos los niños de los diplomáticos estadounidenses" acreditados en Rusia a la fiesta tradicional organizada en el Kremlin para festejar el Fin de Año y la Navidad ortodoxa, celebrada el 7 de enero.

Colaboración EFE-AFP