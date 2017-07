Vladimir Putin habría preferido que Hillary Clinton ganara las elecciones presidenciales de EE. UU., según Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo ruso Vladimir Putin habría preferido que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton se quedara con la presidencia del país.

"Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares estarían diezmados. Nuestra energía sería mucho más costosa. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí", dijo Trump en entrevista con CBN, según reseña la agencia EFE.

"Y es por eso que digo, ¿por qué me querría? Porque desde el primer día yo he querido un ejército fuerte, él no quiere ver eso", añadió el mandatario estadounidense.

Además, dijo que Putin “probablemente” no quería que se convirtiera en presidente, entre otras cosas por su interés en aumentar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos, lo que podría afectar las exportaciones de energía rusa.

"Así que lo que sigo escuchando sobre que él hubiera preferido tener a Trump, creo que probablemente no", afirmó el presidente estadounidense.

Otro de los temas que tocó en la entrevista fue la reunión que sostuvo con Putin en Hamburgo, Alemania, la cual calificó como “excelente”.

“Creo que muchas cosas salieron de esa reunión, pero creo que es importante tener un diálogo y si no tienes un diálogo, habrá muchos problemas para nuestro país y para su país. Creo que necesitamos diálogo, necesitamos diálogo con todos", dijo.

Redacción NTN24

