Voluntad Popular asegura que superó la meta exigida por el Poder Electoral para legitimarse

El partido Voluntad Popular (VP), del opositor preso Leopoldo López, afirmó este domingo que superó la meta exigida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para poder legitimarse - 0,5 % del registro electoral en al menos doce estados - e indicó que el ente así lo ha reconocido.



"Ya a esta hora superamos las 100.000 personas que están validando a nivel nacional y que, incluso con los números del Consejo Nacional Electoral (CNE) ya ellos mismos reconocen que logramos la meta en más de doce estados en todo el país", dijo el coordinador nacional encargado de VP, Freddy Guevara, a los periodistas.

Afirmó que pese a la "operación morrocoy" (tortuga) las personas han acudido a validar a VP no por ser "un partido político sino por un espíritu de lucha frontal en contra de esta dictadura", y en ese sentido, llamó a los venezolanos a continuar asistiendo al proceso de legitimación que para este partido, junto a otros cinco, culmina hoy.



Asimismo, dijo que los estados "que se lograron en primer lugar son aquellos donde el régimen tenía más fuerza", Trujillo, Táchira, Mérida (oeste), Delta Amacuro, Sucre (este), Vargas, Guárico, Cojedes, Yaracuy (centro), Falcón, Portuguesa, Barinas (oeste).



El también parlamentario destacó que en los estados Distrito Capital, Miranda Zulia y Lara aún no se ha logrado la meta, pero que está "muy cerca" de alcanzarse.



"A todo el pueblo de Venezuela les pedimos que se mantengan en las colas presionando porque esto es un ejercicio de resistencia, vamos a ver quién se cansa primero si ellos (el Gobierno) que buscan sacarnos del camino o nosotros estar en las colas para validar. Este bravo pueblo no se va a cansar", agregó.



Este domingo culmina la segunda jornada del proceso de validación de las organizaciones políticas, en la que corresponde a seis partidos: Voluntad Popular (VP), Claridad Ciudadana (Claridad), Alianza del Lápiz Pro Defensa de la Comunidad (Lápiz Procomunidad), Unidad Visión Venezuela (UVIVZLA), Unidad Nosotros Organizados Elegimos (UNOE) y Confederación Democrática (CONDE).

El proceso de validación de los partidos políticos inició el pasado 4 marzo y se extenderá hasta que las 59 organizaciones convocadas cumplan con el procedimiento, siendo que cada fin de semana corresponderá a seis partidos.



El proceso de legalización de los partidos políticos ante el Poder Electoral venezolano es un requisito para poder presentarse a futuras elecciones que deben cumplir aquellas organizaciones que no han postulado candidatos en las últimos comicios.



En Venezuela esta pendiente la celebración de las elecciones de gobernadores que debió hacerse en diciembre pasado, y las de alcaldes, cuyos mandatos expirarán este año, sin embargo, hasta ahora se desconoce el cronograma electoral del país para el 2017.

Colaboración EFE

