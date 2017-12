Voluntad Popular catalogó las elecciones municipales como una farsa

El coordinador encargado del partido opositor Voluntad Popular, Juan Andréz Majía, se pronunció este lunes respecto a las elecciones municipales 2017 y las catalogó como “una farsa”.

“Se habla de una fiesta electoral y lo que vimos ayer no fue una fiesta electoral, fue una farsa electoral que no refleja de ninguna manera la voluntad de cambio de un pueblo”, expresó el dirigente.

Pese a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, Mejía aseveró que el presidente Nicolás Maduro no representa a la mayoría de los venezolanos.

“Que a nadie le quepa duda, Maduro sigue siendo minoría (…) Que vaya por ejemplo a un partido de béisbol, que vaya a la playa y que se encuentre con ese pueblo que según él lo apoya y lo aclama, a ver si las reacciones serán las mismas que se dieron a conocer la noche de ayer”.

El dirigente destacó que, pese a que el mapa se tiñó de rojo, no hubo celebraciones espontaneas, por lo que instó a los ciudadanos opositores a mantenerse firmes y con ánimo.

“Ayer hubo muchos que votaron, pero votar no es lo mismo que elegir (…) Cuando no puedes decidir a qué candidato quieres apoyar porque lo inhabilitan, votar no es elegir cuando eliminan a un partido político porque simplemente les da la gana”.

Mejía también se hizo eco de las irregularidades y falta de transparencia que se hicieron presente durante los comercios. “Lo más triste es ver cómo juegan con el sufrimiento a través de la manipulación… Si votas por mí, te doy 500 bolos (bolívares), si no votas por mí te castigo” dijo en referencia al anuncio emitido por Maduro a favor de aquellos que sufragaron con el carnet de la patria.

Expresó que Voluntad Popular luchará en favor de aquellos que no les ha quedado más alternativa que humillarse ante el régimen.

Señaló que la abstención de este 10 de diciembre es una de las más altas en la historia del país. “No quiere decir que nuestro pueblo no crea en el voto, todo lo contrario, quienes dejaron de votar ayer no lo hicieron por desanimo, lo hicieron como una forma de reclamo”.

Por otra parte, aseguró que la situación de Venezuela va a empeorar, pues a su juicio los candidatos maduristas no están interesados en resolver los problemas de los ciudadanos, “es seguir robando, es seguir controlando, es seguir gozando los privilegios a los que se han acostumbrado, pero desde Voluntad Popular le decimos que no los dejaremos solos”.

