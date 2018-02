Voluntad Popular no participará en las elecciones presidenciales de Venezuela

El partido que lidera el preso político Leopoldo López, anunció este viernes que no están dispuestos a participar en las elecciones presidenciales adelantadas por la Asamblea Nacional Constituyente para el venidero 22 de abril, al tiempo resaltaron “no postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22A. Quien se inscriba con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura”.

LEA TAMBIÉN: “Diosdado me presionó para que dijera que Leopoldo López mató a manifestantes”: Luisa Ortega Díaz

La tolda naranja se puso a disposición del pueblo venezolano para crear un “gran movimiento nacional” que impulse unas elecciones con garantías, a la vez que señalaron que “el cambio sólo será posible si mantenemos y aumentamos la presión popular”.

A continuación el comunicado íntegro:

La mayoría de los venezolanos aspiramos salir de la dictadura de Nicolás Maduro, pero la naturaleza criminal, cobarde y dictatorial del régimen quiere cerrar todos los mecanismos electorales que el pueblo tiene a su disposición para expresar y hacer valer su voluntad de cambio.

Es por ello que pretenden corromper la convocatoria de elecciones presidenciales, que constitucionalmente corresponde para este año 2018, y degradarla a un simulacro electoral fraudulento e inconstitucional en el que el pueblo pueda votar, pero no elegir.

Nicolás Maduro pretende manipular la elección presidencial tal y como lo hizo el dictador Pérez Jiménez en diciembre 1957, y quiere que la oposición venezolana legitime con su participación ese fraude.

En esa oportunidad, la oposición política no participó ni legitimó la elección, lo que terminó generando que tanto el pueblo de Venezuela como la Fuerza Armada Nacional conquistaran la libertad pocas semanas después, el 23 de enero del 1958.

En Voluntad Popular no estamos dispuestos a rendirnos, callar, someternos ni convalidar a un régimen dictatorial moribundo, por lo que anunciamos al país las siguientes decisiones que hemos tomado en nuestra máxima instancia de conducción, tras amplias consultas y debates dentro y fuera del partido:

I. Voluntad Popular no convalidará el fraude electoral convocado por la dictadura para el 22 de abril de 2018. No postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22A. Quien se inscriba con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura.

II. Nos ponemos a la orden del pueblo de Venezuela para impulsar un gran movimiento nacional e internacional de lucha y resistencia popular pacifico para conquistar verdaderas elecciones presidenciales libres y soluciones para nuestro pueblo este 2018. Bajo ningún concepto podemos asumir que el no participar en la farsa electoral se pueda traducir en inacción, inmovilización, sumisión o mera abstención. El cambio sólo será posible si mantenemos y aumentamos la presión popular: nadie hará más por nuestra libertad que lo que nosotros mismos estemos dispuestos a hacer.

III. Nos sumamos al llamado que tanto la Iglesia Católica como diferentes liderazgos y organizaciones políticas han realizado para conformar un frente amplio nacional de lucha por la democracia que aglutine a todos las organizaciones y liderazgos que quieran un cambio en Venezuela. Necesitamos un nuevo espacio de conducción plural desde el cual construir y convocar al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional a transitar una ruta de lucha contra el hambre y por la libertad.

Desde Voluntad Popular resaltamos la importancia de asumir con conciencia y convicción esta nueva etapa de nuestra Historia. Ponemos a la orden desde ya todo el compromiso, la capacidad y fuerza nacional e internacional de nuestra organización, líderes y activistas para trabajar sin descanso y en la calle para liberar a Venezuela, rescatar la democracia y recuperar la felicidad que nos caracteriza como pueblo y que hoy la dictadura nos ha robado.

Nuestro sacrificio, y nuestra lucha, no será en vano.

¡Fuerza y Fe Venezuela, lo vamos a lograr!

En Caracas, a los dieciseís (16) días del mes de febrero de 2018.

Voluntad Popular

Redacción NTN24 Venezuela con información de Voluntad Popular

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve