Voluntad Popular rechaza detención de sus dirigentes por supuesto plan de secuestro a Nelson Merentes

El opositor Voluntad Popular (VP), rechazó las acusaciones realizadas por el presidente Nicolás Maduro y el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, sobre presunto plan de secuestro al exministro de Finanzas venezolano, Nelson Merentes, tildando la acción como falsa.

En este sentido, el diputado y coordinador de VP, Juan Andrés Mejía, repudió la detención de Luis Alberto Navas Medina, responsable de la tolda naranja en el centro de Caracas, afirmando que es una "parodia" con "pruebas que no dicen nada".

"Luis Navas es un dirigente social, un dirigente humilde comprometido con el rescate por la lucha de la democracia y que desde la fundación de este partido ha estado ahí luchando por la mejor Caracas", señaló Mejía durante rueda de prensa.

Los uniformados también detuvieron a Eligio Arraiz, quien pertenece a las filas del partido del opositor y preso político, Leopoldo López.

Por su parte, el director del Sebin informó que los detenidos habrían mantenido contacto con importantes dirigentes de Voluntad Popular como el diputado Freddy Guevara -asilado en la embajada de Chile-, la concejal metropolitana Gladys Castillo y la activista Ana Karina García.

González López aseguró que este "próximo fin de semana" finalizará "el trabajo de estudios de la ruta" de Merentes así como la logística referente al intento de plagio, "para definitivamente efectuar el secuestro antes del 22 de abril", día en que están pautados los comicios presidenciales en Venezuela.

"Lo que realmente nos preocupa es que se desvíe la atención de los verdaderos problemas que estamos padeciendo", añadió Mejía en referencia a la crisis económica y de abastecimiento de medicinas y alimentos básicos que sacude a la nación petrolera.

Debido a las acusaciones, la activista de VP, Ana Karina García, contestó con video publicado en su cuenta en la red social Twitter, donde resalta que la medida se realiza porque “intentan encarcelar las ideas que están en rebelión”

“Nicolás Maduro y todo su tren ministerial de esta narcodictadura desde el 2014 intentan encarcelar las ideas que están en rebelión, porque desde el 18 de febrero del mismo año, una idea se sublevó sobre un sistema, y hoy no solo están en Leopoldo (Lopéz), Ana Karina García o Voluntad Popular sino en todo un pueblo de Venezuela que decidió cambiar”, dijo.

Karina precisó que la construcción de una mejor Venezuela “ya comenzó” y detalló que “una idea en rebelión, es el cambio y la forma de hacer política”.

“A Nicolás Maduro le digo; no le tengo miedo. Esta no es la primera vez que intentan perseguirme o a la dirigencia de VP, entiendan que aunque me encarcelen a mí o a cualquier joven del partido esas ideas ya son una semilla que están en cada uno de los venezolanos que entiende y tiene claro que ustedes tienen que salir de Miraflores”, aseveró.

En este sentido, García ratificó su deseo de seguir luchando por Venezuela e invitó a la dirigencia de la tolda naranja a no tener miedo “a esta dictadura”.

Las ideas en rebelión ni las encarcelan, ni las asesinan. #IdeasEnRebelión pic.twitter.com/gnmWLaRKYm — Ana Karina García (@anak14) 24 de febrero de 2018

