Voluntad Popular y Puente "autocancelados" por no atender convocatoria a la renovación del CNE

La rectora del Consejo Nacional Electoral Tania D' Amelio informó a través sus redes sociales que los partidos Voluntad Popular y Puente quedarían "autocancelados" al no atender el llamado del ente a la renovación.

D'Amelio indicó que la acción estaría enmarcada dentro del artículo 32 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, sobre la cancelación de la inscripción de los partidos políticos.

La rectora se refería al artículo 27, contenido en el Capítulo IV, De la Cancelación del Registro y Disolución de los Partidos Políticos, en el que se determina que un partido puede ser cancelado cuando se compruebe el fraude en su inscripción, o al dejar de cumplir con los requisitos señalados.

Los partidos Voluntad Popular y Puente fueron llamados por el CNE a la renovación por decreto de la Constituyente de Nicolás Maduro y sus principales voceros han señalado que no asistirán al proceso y que validarán la tarjeta de la Unidad Democrática.

La rectora hizo referencia en su mensaje el artículo 32 del Capítulo V que habla sobre la propaganda política y reza textualmente: "Artículo 32.- La fijación de carteles, dibujos y otros materiales de propaganda política podrá hacerse en los edificios o casas particulares, previa autorización de los ocupantes. No se permitirán en edificios o monumentos públicos, ni en templos.

Se prohibe el uso de los símbolos de la patria o imágenes de los Próceres de nuestra Independencia en la propaganda de los partidos. "

El artículo correcto al que se refería la rectora D'Amelio es el Artículo 27 que indica: "La inscripción de los partidos políticos se cancelará:

a) A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos.

b) A consecuencia de su incorporación a otro partido o su fusión con éste.

c) Cuando hayan dejado de participar en las elecciones, en dos períodos constitucionales sucesivos.

d) Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o ha dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere ajustada a las normas legales.

En este caso el Consejo Supremo Electoral, actuando de oficio a petición del ministerio de relaciones interiores del ministerio público o de otro Partido, podrá cancelar su inscripción en el registro, todo ello sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 14 y 20.

Ninguna revocatoria podrá acordarse sin la previa citación del partido afectado en las personas que ejerzan su representación de conformidad con sus estatutos quienes podrán oponerse a ella promoviendo y evacuando las pruebas conducentes y exponiendo por escrito los alegatos que estimen procedentes. Este procedimiento deberá cumplirse dentro del término de treinta días computados a partir de la citación. Transcurrido este término sin que haya habido oposición, quedará definitivamente cancelado el registro y

se publicará la decisión en la GACETA OFICIAL.

Si hubiere habido oposición de la decisión recaída podrá recurrirse ante la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en la forma señalada para la negativa de inscripción, y en tanto no recaiga sentencia definitivamente firme el partido podrá continuar sus actividades ordinarias.

D'Amelio detalló además que en el caso de la tarjeta de la Unidad que mantiene querellas judiciales en siete estados, no podrá ser validada en Aragua, Apure, Bolívar, Carabobo, Monagas, Trujillo y Zulia al existir una medida cautelar que le impide realizar actividades en esas regiones.

Sobre el caso del partido Primero Justicia cuya dirigencia ha manifestado públicamente su decisión de no validar en su tarjeta y acompañar el proceso de renovación de la tarjeta de la Unidad, la rectora precisó que al no formalizar su disposición de manera formal las manifestaciones de apoyo que se expresen en su tarjeta se atribuirán a Primero Justicia.

Los partidos Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados, porque al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley, según el Art. 32, literal d) de la LPPRPM.

Primero Justicia no ha notificado de manera formal al CNE que no va a participar en la Renovación, por lo que si no presenta su renuncia a ella, las manifestaciones de voluntad que se expresen por Primero Justicia se atribuirán a ella y no a otro partido, en este caso la MUD.