"Voy a perder la 'maglia' en el Etna, pero es un honor vestirla": Ciclista colombiano Fernando Gaviria

El colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), 'maglia' rosa del Giro tras su victoria del domingo en Cagliari, tiene asumido que perderá la prenda soñada este martes en la cima del Etna, pero asegura que, en todo caso, representa "un gran honor vestirla y disfrutarla hasta el último segundo".

"Ha sido muy agradable despertar esta mañana en Sicilia y ver la camiseta rosa en mi habitación, junto con todas las otras cosas que el equipo me había preparado", dijo Gaviria en Sicilia, momentos antes de salir a entrenar junto a sus compañeros en la jornada de descanso.



"Cuando me vestí para ir a entrenar sentí que era el líder del Giro. Apenas me lo creía, necesitaba un tiempo para analizar los acontecimientos. Anoche pensé que lo que hicimos en equipo en la tercera etapa fue realmente impresionante y estoy seguro de que nadie se olvidará de la forma en que Quick-Step provocó los abanicos, algo que dejó huella en la última etapa sarda ", comentó.



Gaviria calificó su victoria al esprint en la tercera etapa como "la más importante" de su carrera, a lo que se sumó que sus padres y hermana estuvieran presentes en meta.



"Me encanta tener a mi familia aquí, sin su ayuda no habría sido la persona ni el corredor que soy hoy", dijo.



El Giro afrontará este martes la primera llegada en alto con el Etna como escenario. En las faldas del volcán más elevado de Europa Gaviria se irá despidiendo de la 'maglia' rosa, pero hasta entonces el joven colombiano tratará de disfrutar de la privilegiada prenda.



"Sé que será imposible para mí defender la 'maglia' rosa, pero habrá sido un gran honor correr con esta famosa camiseta y mostrarla a todos los fans. Veremos qué pasa a partir de ahora en la carrera, pero ahora todo lo que quiero es vivir al máximo cada segundo de este momento especial ", destacó Fernando Gaviria.

