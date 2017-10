¿Volverá? Disney estaría preparando nueva versión de icónica película ‘Abracadabra’

Los esperanzas de una nueva entrega de la icónica película de Disney de 1993 ‘Abracadabra’ se avivaron luego que la productora Tina Fey dijo en el Festival de Cine de Tribeca que se encontraba trabajando en la continuación de la historia de las hermanas Sanderson.

El guionista original de la película, Mick Garris, afirmó en una entrevista de la revista Forbes que “están desarrollando un guion, no he estado involucrado pero creo que habrá una secuela para Disney Channel, Freeform o ABC. Creo que será para televisión pero he escuchado que está avanzando".

Según lo previsto, la cinta sería adaptada para televisión y aún se desconoce la fecha de estreno.

Redacción NTN24

