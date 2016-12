Washington advierte que liberar a Alepo de terroristas "no va a ser el final de la guerra"

Estados Unidos reiteró este jueves que la caída de Alepo no pone fin al conflicto sirio, después de que el Ejército de Siria declarara a la ciudad "libre de terroristas".



"Lo dijimos antes de que cayera, no va a ser el final de la guerra. La oposición seguirá luchando, los extremistas continuarán atraídos por Siria y más gente huirá como refugiados", indicó hoy el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en su rueda de prensa diaria.

"No tenemos ninguna indicación de que esas cosas no vayan a seguir pasando. De manera que, nuestra opinión, y también la de la comunidad internacional, es que lo que ha ocurrido en Alepo no va a llevar a esta guerra más cerca del final. Va a continuar".