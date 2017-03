WikiLeaks difunde documentos sobre primer ministro holandés, Mark Rutte, y del candidato opositor Geert Wilders de cara a las elecciones legislativas

A poco tiempo de iniciarse las elecciones parlamentarias en Países Bajos, el portal de investigación WikiLeaks difundió material confidencial sobre el primer ministro del país, Mark Rutte, y del candidato opositor Geert Wilders.

El portal utilizó su cuenta en Twitter para publicar al menos 1699 documentos que hacen referencia a Rutte y1392 sobre Wilders.

Dutch election Wednesday. Here are 1699 documents our archives referencing Dutch Prime Minister Mark Rutte https://t.co/rXBZcWUPur