Willie Colón le pide a Donald Trump nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro como regalo de cumpleaños

En el día de su cumpleaños, la leyenda viviente de la Salsa, Willie Colón, le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que imponga nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

A través de sus redes sociales, ‘El Rey del Trombón’ invitó a sus seguidores a firmar una iniciativa que denuncia que el pueblo de Venezuela ha sido “secuestrado” por la dictadura socialista de Nicolás Maduro, la cual ha desatado una crisis social y política sin precedentes en el país bolivariano.

“Para mi cumpleaños, firma esta petición por Venezuela”, escribió ‘El Malo del Bronx’ en su cuenta de Twitter.

FOR MY BIRTHDAY PLS SIGN THIS PETITION FOR VENEZUELA

Para mi regalo de cumpleaños

FIRME ESTA PETICIÓN POR VENEZUELA https://t.co/0UekzcVj4F