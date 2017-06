"Yo no soy mujer, así que no tengo días malos”: Vladimir Putin, presidente de Rusia

Unas afirmaciones del presidente de Rusia, han desatado polémica y es que Vladimir Putin dijo al cineasta Oliver Stone que él no tiene días malos porque no es una mujer.

"Yo no soy mujer, así que no tengo días malos. No pretendo insultar a nadie; es solo la naturaleza de las cosas. Hay ciertos ciclos naturales”, dijo Putin, de acuerdo con el medio Bloomberg, que recibió parte del material del documental realizado por Stone y que se llama ‘Las Entrevistas Putin’.

Otro de los temas tocados entre Oliver Stone y el líder del Kremlin fue el relacionado a la diversidad sexual.

En su diálogo con Putin, el realizador audiovisual hizo referencia a la ley que fue aprobada en 2013 contra la publicidad homosexual dirigida a menores y cuestionó si constituye discriminación contra las personas gay, a lo que el mandatario ruso dijo: “no hay restricciones en absoluto”.

Stone le preguntó si se bañaría al lado de un hombre gay en un submarino, y Putin contestó: “Bueno, prefiero no ducharme con él. ¿Por qué provocarlo? Pero sabes, soy un maestro de judo”.

Se espera que el documental, que consta de cuatro entregas, salga a la luz entre el 12 y 15 de junio.

Redacción NTN24

