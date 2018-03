Paris Jackson pidió a sus seguidores que dejen de cambiar el color de su piel en fotos

La hija de Michael Jackson, Paris, pidió a sus seguidores que dejaran de aclarar y oscurecer su piel en las fotos de Internet.

“Por favor, paren de aclarar mi piel para hacerme ver más blanca, o de oscurecer mi piel para verme más mestiza. Yo soy lo que soy. Soy consciente de cómo me veo y soy feliz con ello”, expresó la hija del ‘Rey del Pop’ a través de su cuenta de Twitter.​

En 2017, en una entrevista con la revista Rolling Stone, la joven dijo que se considera negra y habló de su padre, quien dijo que desde pequeña le instaba a sentirse orgullosa de sus raíces afroamericanas. "Y yo pensaba, 'ok es mi papá, ¿por qué me mentiría?. Así que creo lo que él me dijo porque para mi conocimiento, nunca me ha mentido", agregó en ese entonces.

i appreciate everything y’all make for me, i enjoy every single edit i see. but please stop lightening my skin to make me look more white. and please stop darkening my skin to make me look more mixed. i am what i am. i’m aware of what i look like and i finally happy with it..