3 minutos con La Pacheco: Memoria y Cuenta demostró que "la única obra de Maduro es la construcción en Venezuela de un gigantesco cementerio"

La periodista y escritora Ibéyise Pacheco asegura que el discurso de Memoria y Cuenta del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ante el Tribunal Supremo de Justicia demostró “el desprecio con el que subestima a los venezolanos y dio razones para que los ciudadanos deseen su salida del poder”.

Para Pacheco “el caradurismo (del presidente) no tiene límites y su rendición de cuentas demostró “que la única obra atribuible a Maduro es la construcción en Venezuela de un gigantesco cementerio donde ha ido sepultando seres humanos, valores y hasta la fe”.



Además recordó el desfile militar Zamora 200 que evidencia, as su juicio, que “a la Fuerza Armada no le importa que Venezuela muera de hambre”.

