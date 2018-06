Trasladan a Ecuador los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio

Los cuerpos de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio de Quito, secuestrados y asesinados por disidencias de las FARC, fueron traslados en la mañana de este miércoles Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea de ese país.

Los familiares anunciaron que el jueves tendrán un homenaje póstumo y el viernes se llevarán a cabo los funerales; piden a las autoridades de Ecuador y Colombia que el hecho no quede en la impunidad.

Cristian Segarra, hijo del periodista Efraín Segarra, dijo ante la prensa que “nos sumamos a ese pedido de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades y que de esta manera muchas personas más puedan acceder a este derecho de no impunidad y que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección en el ejercicio profesional”.

Redacción NTN24

