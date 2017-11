"Es algo inútil e ineficaz”: Gustavo Tovar abogado sobre negociación entre oposición y oficialismo de Venezuela

El abogado venezolano y activista en DD. HH. Gustavo Tovar, considera que los diálogos o negociaciones deben generar soluciones a la crisis, esto a propósito del nuevo proceso que inicia la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en República Dominicana.

“A mí me da vergüenza con los cancilleres porque no va a ocurrir nada, no quiero hacer una crítica demoledora contra la esperanza de los líderes de la oposición que intentan convenir algo con un régimen de narcotraficantes”, aseveró.

A su juicio, este tipo de reunión lo que hará es alargar los tiempos de su mandato, “es una reunión donde se van a volver a burlar de ellos, es algo inútil e ineficaz”.

Tovar asegura que los participantes en las supuestas negociaciones están siendo obligados, “porque si no actúan de acuerdo a lo que los mafiosos tienen predispuesto para ellos, van a recibir unas consecuencias atroces”.

Redacción NTN24 Venezuela

