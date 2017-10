"La única solución es expresarse con votos": Leonardo Regnault diputado venezolano sobre elecciones municipales

El diputado venezolano y dirigente del partido Avanzada Progresista, Leonardo Regnault asegura que “la inmensa mayoría en Venezuela busca un cambio”, por lo que considera que con participación activa en las elecciones se debe hacer claudicar el gobierno de Maduro.

“Nosotros tenemos que reponernos, limpiarnos el polvo, reconocer las dificultades que van a seguir teniendo, decirle al pueblo venezolano que esto no va a ser fácil, pero que solo con la participación activa y efectiva nuestra debemos hacer que este gobierno claudique”.

Señaló que los líderes de la oposición no pueden tachar de traidores a quienes hasta hace poco acompañaban la alianza, “nosotros tenemos que tener serenidad, ponderación, no desbocarnos, a veces hay unos que con más arrogancia que sensatez plantean soluciones que no se pueden concretar”.

A juicio de Regnault, la única solución es que el pueblo pueda expresarse con votos. “En el 2015 pudimos vencerlos y vamos a vencerlos con el concurso de todos los venezolanos”.

Redacción NTN24 Venezuela

