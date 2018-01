“Llevo tres días llevándola de hospital en hospital”: Madre de parturienta venezolana narra la situación precaria de las maternidades

Pese a que el gobierno de Nicolás Maduro promete asistencia de parto humanizado y becas para las mujeres venezolanas, al visitar los centros asistenciales del país se puede evidenciar otra realidad.

“Llevo tres días llevándola de hospital en hospital, porque no hay pitocin, sin insumos, la cosa está dura pues”, aseveró la madre de una parturienta, que con 15 años de edad está a la espera de su segundo hijo.

Por su parte, Gabriela Pérez, indicó que tiene al menos 14 días con contracciones y no ha sido atendida. “Tengo demasiado dolor, no me atienden, hasta que no llegue con el muchacho afuera no me van a atender, debe ser eso”.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve