Volcada de un autobús turístico deja 32 personas muertas y 13 heridas en Taiwán

Un total de 32 personas han muerto y 13 han resultado heridas este lunes al volcar un autobús turístico en el distrito Nangang de Taipei, informó el Departamento local de Bomberos.



El autobús, en el que viajaban 45 personas, incluyendo el conductor y el guía, volcó junto a una rampa de salida que conecta dos autopistas en dirección al sur.



No había ningún extranjero en el autobús turístico siniestrado, en el que la mayoría de los pasajeros eran personas de la tercera edad que volvían de visitar los cerezos en flor en la granja Wuling de Taichung, en el centro de la isla.



Los equipos de rescate llegaron al poco tiempo de producirse el accidente y comenzaron las labores de rescate, pero se encontraron con que 30 pasajeros ya no daban señales de vida y trasladaron a los heridos a dos hospitales.



No se conoce aún la causa del accidente.

Colaboración EFE