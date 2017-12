Activista Gustavo Arroyo afirma que la única salida para los venezolanos es la “rebelión popular total”

El pasado 1 y 2 de diciembre se desarrolló en República Dominicana una reunión entre el gobierno y la oposición venezolana junto a una serie de cancilleres, sin que hasta el momento se haya logrado un acuerdo, en este sentido, el activista de derechos humanos, Gustavo Arroyo manifestó en La Tarde NTN que “es absolutamente estéril participar en negociaciones que no se van a dar”.

LEA TAMBIÉN: Diálogo y corrupción en Pdvsa estuvieron en el seno del debate de la Asamblea Nacional

A criterio de Arroyo “solo nos queda una opción a los venezolanos que queremos un país democrático y libre y es la rebelión popular total, no nos queda otra, no va a haber vía democrática, ojalá las podamos lograr, pero no las vamos a lograr”.

Por otro lado, consideró que “la oposición no tiene nada que ver con las sanciones” y los invitó a buscar una verdadera unidad.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve