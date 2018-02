“Para conseguir un cupo para diálisis tiene que morirse un paciente”: Testimonio de un enfermo renal en Venezuela

“Vivir” es el anhelo que tienen los pacientes renales en Venezuela ante la precaria situación en la que se encuentran los centros de hemodiálisis, dado que de 129 que existen en el país solo funcionan 32, según denunció el presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento venezolano, diputado José Manuel Olivares.

“Yo tengo mis hijos y tengo muchas esperanzas de ver a los que tenga delante de mí”, dijo una enferma renal a NTN24 haciendo referencia a sus nietos.

Según un informe presentado por el diputado Olivares, una mujer murió la semana pasada por falta de diálisis y medicamentos en el Centro Jayor de San Martín.

VEA TAMBIÉN: Seis muertos por falta de diálisis en Venezuela, según el parlamento

“Yo dos veces lo estuve contando. Uno se descompensa y aquí no hay como revivirte”, lamentó una paciente.

Para darse abastos y poder atender a los enfermos, los centros de hemodiálisis disminuyen a dos horas la diálisis. Sin embargo, los mismos no se dan abastos. Ejemplo de ello es el Centro Jayor, que de 83 máquinas solo funcionan 18 para una población de 480 pacientes.

“A veces me provoca salir corriendo y lanzarme al Metro, no sé, ya no quiero ni venir para acá, pero estar en la casa es peor. Cuando me dicen que no hay material uno se pone como loco”, dijo entre lágrimas una enferma renal.

REVISE: Los más dramáticos testimonios del éxodo fronterizo entre Venezuela y Colombia: "Mis nietos están tomando alimento sin azúcar"

Los pacientes no solo tienen que vivir las consecuencias de la falta de insumos, sino que a veces tienen que lidiar con la delincuencia, porque de vuelta a sus casas, los antisociales les quitan sus pertenencias. Aunado a ello, para conseguir un cupo para una diálisis dependen de la desgracia ajena.

“Es triste la realidad. Para conseguir un cupo para diálisis tiene que morirse un paciente”, dijo un hombre

Aunque la situación en Caracas, capital de Venezuela, es alarmante, en el interior del país se agrava cada día donde los estados Lara, Cojedes y Zulia están en alerta por la falta de insumo.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve