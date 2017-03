Pareja de ancianos cubanos detenidos en Miami pide asilo en Estados Unidos por temor a represalias del régimen castrista

Una pareja de ancianos viajó en enero pasado a Miami para visitar a su hija, Gina Caraballo, quien denunció que sus padres fueron detenidos y enviados a una cárcel de inmigración. El hecho ocurrió un día después de la derogación de la política de “Pies secos, pies mojados” y hoy su defensa pide se les conceda asilo.

Ramón Saúl Sánchez, un testigo del caso explicó a NTN24 que la pareja es poseedora de una finca en Cuba y vende sus productos al Gobierno, único comprador autorizado, sin embargo, en días pasado vendieron parte de los productos a sus vecinos, razón por la cual han sido perseguidos por el régimen castrista.

“Cuando la persona (no le vende los productos al Estado) porque no puede subsistir los reprimen y es lo que pasó con él, casi fue a la cárcel y lo que está diciendo es ´si me envían de regreso muy probablemente termine reprimido´”.

Redacción NTN24 Venezuela