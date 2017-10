“Soy revolucionario pero mi gobierno no me ha apoyado”: Testimonio de venezolano que por primera vez ganó apoyo de la CIDH

Por primera vez en la historia de Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), falló a favor de un ciudadano común, Johonnys Hernández, por falta de tratamiento para la hemofilia.

En declaraciones a los medios, Hernández aseguró que “soy revolucionario, tengo carnet de la patria, pero lamentablemente mi gobierno no me ha apoyado en absolutamente nada”. Teme que por no encontrar medicina su vida empeore, hasta el momento ha perdido, en menos de un año, 15 kilos, sufre de artrosis e hipotrofia muscular.

El hombre asevera tener tres años sin tratamiento, no lo consigue ni en los hospitales y dice que siente su vida “completamente amenazada”.

Redacción NTN24 Venezuela

