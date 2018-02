Venezuela espera fecha de elecciones presidenciales a pocos meses de que se venza el plazo fijado por la Constituyente

Pese a que estaba previsto para este lunes un pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, para fijar la fecha de los comicios presidenciales decretados por la Constituyente madurista, a la fecha, las autoridades de dicho Poder se mantienen en directorio permanente sin realizar el anuncio.

Por otra parte, la oposición y el gobierno de Venezuela, no acudieron a la sexta ronda de negociaciones que estaba fijada para este 5 de enero, no obstante, el presidente Nicolás Maduro sostuvo una reunión en Caracas con el ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero.

A pocos meses para que se venza el plazo fijado por la Asamblea Nacional Constituyente, los venezolanos aún desconocen la fecha de las elecciones presidenciales, mientras que ambos bandos políticos siguen sin consenso en el proceso de diálogo que se desarrolla en República Dominicana.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve