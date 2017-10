Kevin Spacey pidió disculpas luego de ser acusado de acoso sexual por el también actor Anthony Rapp

El actor estadounidense y director de cine Kevin Spacey fue acusado de acoso sexual por el también intérprete Anthony Rapp y tras la denuncia, Spacey pidió disculpas en un comunicado, asegurando que no recordaba ese episodio en su vida.

"Estoy más que horrorizado por escuchar esta historia. Yo honestamente no recuerdo el encuentro, debe haber sido hace unos 30 años. Pero si yo me comporté como él lo describe, le debo mi sincera disculpa por lo que debe haber sido una profunda conducta inapropiada de un borracho. Y lo siento por estos sentimientos que él describe que lo acompañaron durante todos estos años”, dijo el actor, reconocido por su interpretación de Frank Underwood en la reconocida serie ‘House of Cards’.

El incidente habría ocurrido en 1986 durante una fiesta cuando Rapp tenía 14 años de edad.

Spacey, ganador de dos premios Oscar, reconoció además que actualmente vive como un hombre gay, "quiero lidiar con esto honesta y abiertamente y eso comienza por examinar mi propia conducta".

Redacción NTN24

