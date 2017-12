Foro Penal Venezolano ratifica que el tema de los presos políticos “no les interesa” a negociadores de República Dominicana

Delegaciones del gobierno y la oposición venezolana desarrollaron este viernes una mesa de diálogo en República Dominicana, donde el tema de los presos políticos ha estado sobre la mesa según sus protagonistas, sin embargo, para el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, esto puede tratarse de un engaño, pues a su juicio, a los implicado “no les interesa” tomar criterios reales sobre este tema.

Romero explicó “hay una lista superior, de número superior de presos políticos al número que nosotros hemos venido calificando como Foro Penal que al día de hoy son concretamente 274 y la lista que presentan hoy es en República Dominicana 385 (…) incluyen personas que o no son presos políticos o que ya por ejemplo son liberados (…) se dice que liberan a personas que efectivamente no son presos políticos y entonces se canta un éxito y los que son presos políticos no terminan siendo liberados”.

Redacción NTN24 Venezuela

