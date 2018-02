Matemático Yusnier Viera explicó en NTN24 cómo logró desarrollar la capacidad de calcular qué día cayó cualquier fecha

El matemático cubano Yusnier Viera, que tiene 21 récords mundiales por calcular en segundos qué día cayó cualquier fecha, explicó en el programa La Mañana de NTN24 que puede hacer estos cálculos gracias a “una fórmula matemática que he ido perfeccionando pasando los años”.

Por ejemplo, si usted le pregunta por el día que cayó el 25 de junio de 1984, él le contestará rápidamente que fue un lunes, o si le pregunta por el día en el que caerá el 5 de mayo de 2028, el dirá también segundos después que será un viernes.

Relató que “desde bien pequeño podía hacer cálculos mentales muy rápidamente, me di cuenta que en ese sentido era una persona, digamos, especial; entonces he sido siempre una persona a la que le gusta utilizar su talento para mi beneficio y el de las personas que me rodean”.

“Un buen día cuando tenía 22 años me entero que existen competencias mundiales de cálculo mental y que una categoría es las fechas del calendario. Me pongo a investigar, en aquel entonces vivía en Cuba y no tenía mucho acceso a Internet, me puse a investigar por mi cuenta, creé este algoritmo y así logré romper un récord mundial por primera vez en el año 2005”, dijo el matemático, quien también es fundador de Viera Academy.

Se refirió a la labor que realizan en su academia y dijo que “la idea consiste en motivar a los estudiantes a realizar este tipo de actividades, nos enfocamos mucho en la motivación y después en la concentración y las técnicas que tenemos para leer rápidamente. Si uno combina poder leer rápidamente con calcular rápidamente se pueden lograr cosas increíbles”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24