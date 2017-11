Presidente de Bolivia amenazó con expulsar al encargado de negocios de EE. UU. si se sigue “conspirando” contra su Gobierno

El presidente de Bolivia, Evo Morales, amenazó con expulsar al encargado de negocios de Estados Unidos en La Paz, Peter Brennan. El mandatario dijo que "desde la Embajada de Estados Unidos han planificado atacar al Gobierno, a nuestra revolución democrática cultural, con la corrupción y el narcotráfico".

"La derecha no tiene idea de cómo atacarnos. ¿Quién se los prepara para que nos ataquen? La Embajada de Estados Unidos. Quiero que sepa el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos: se siga conspirando, se siga financiado a la derecha, se siga planificando para una conspiración, no me temblaría la mano para expulsar nuevamente al encargado de negocios”, añadió el mandatario boliviano.

Por su parte, la diputada opositora Lourdes Millares consideró que “el presidente quiere victimizarse, quiere hacer ver al país que hay una conspiración del imperio en contra de su Gobierno y no es así”.

“Los que están conspirando en contra de su Gobierno son quienes están metidos en corrupción y están utilizando el poder político para meterse también al narcotráfico”, agregó la diputada.

Además, pidió al presidente que demuestre públicamente “cuáles son las pruebas que tiene el Gobierno que vinculan a la Embajada de EE. UU. con actos de conspiración”.

En 2008 el embajador Philip Goldberg de EE. UU. fue expulsado por el Gobierno del presidente Evo Morales debido a denuncias similares.

Redacción NTN24

